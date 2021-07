Ali's gezin is doodsbang voor buurman: bloedbad in Alkmaars trappenhuis is de druppel

aangehouden. "Hij zou helemaal niet tussen gezinnen met kleine kinderen moeten wonen." Gezinnen slaan doodsangsten uit: in een appartementencomplex in de Alkmaarse wijk De Horn zou een buurman al 2,5 jaar zorgen voor overlast. Zaterdagavond is het dieptepunt als bewoner Ali een bebloede man aantreft. Neergestoken. De buurman (39) wordt. "Hij zou helemaal niet tussen gezinnen met kleine kinderen moeten wonen."

Het bloed ligt nog op het speelpleintje van de school naast het complex - NH Nieuws / Maaike Polder

De buurman zou verslaafd zijn en er wonen nog meer mensen met problematiek in de flat. Dat vertellen Ali, maar ook twee andere bewoners van het complex tegen NH Nieuws. Ze wonen niet meer met plezier in hun huis, sinds tweeënhalf jaar geleden de man een appartementje op de eerste verdieping betrok. Eerst even terug naar zaterdagavond. Rond 23.00 uur hoort een bewoner geschreeuw van beneden in het appartementencomplex. Hij kijkt er allang niet meer van op, vertelt hij. "Dat gebeurt zo'n beetje elke twee weken. Dan maakt die man ruzie in zijn huis, of voor de deur. Ik ben eraan gewend." Gewonde man Op datzelfde moment horen bewoners Yousef en zijn vrouw dit ook en bij hen slaat de angst wél meteen toe. Ze hebben een pasgeboren baby en weten waar de buurman toe in staat kan zijn. "Soms bonkt hij zomaar ineens keihard op onze deur. Schreeuwend. Of hij slaat zijn ramen kapot, komt gewond naar buiten. Mijn vrouw heeft me meermaals doodsbang opgebeld, maar ik zat dan op mijn werk en kon niets voor haar doen", vertelt Yousef. Hij merkt die avond dat er bij hem voor de deur in de portiek iets gebeurt, hoort iemand kermen van de pijn, maar durft zijn voordeur absoluut niet open te doen. Hij belt wel 112. Als het lawaai weg is, kijkt Yousef door een kier: het hele trappenhuis is rood. "Wel vier of vijf liter bloed lag er, een hele plas", vertelt hij met grote ogen.

Quote "Hij zat helemaal onder het bloed en crepeerde van de pijn" Ali - bewoner appartementencomplex

Op dat moment komt Ali nietsvermoedend uit zijn werk aan bij zijn vriendin en hun 4-jarige dochter. Hij parkeert, doet de auto op slot, loopt het stoepje op en ziet dan iemand liggen tegen het hek van de school die grenst aan zijn appartementencomplex. "Hij zat helemaal onder het bloed en crepeerde van de pijn", aldus Ali, die zijn woning in vlucht en ook 112 belt. Als de politie arriveert, is het slachtoffer weg, maar treffen agenten wel de Alkmaarder (39) aan in zijn woning. Na een zoekactie vindt de politie de gewonde: een 50-jarige man uit Zwaag. Er zou mogelijk een ruzie zijn geweest tussen de twee en de politie is op zoek naar getuigen. Die nacht wordt meteen een onderzoek gestart in en rondom de woning. Bloed op de trap Als NH Nieuws zondagochtend bij het appartementencomplex aankomt, zitten de rode spetters nog op de trap. Op de plek waar het slachtoffer tegen het hek lag, ligt gestold bloed. Een buurman haalt zijn schouders op. "Ik heb geen idee wat er precies is gebeurd. Hij is soms 's ochtends vroeg al dronken. Of nodigt vrienden uit die ruzie gaan maken."

NH Nieuws / Maaike Polder

In het begin meldde hij dit wel bij de politie en de woningcorporatie, maar inmiddels is hij daarmee gestopt. "Er gebeurt niks. Ik heb ook weleens jongens aangesproken die hier overlast gaven en een paar uur later waren mijn banden lekgestoken. Nou, dan zeg ik liever niks." Yousef zegt dat hij elke twee maanden de politie belt over de overlast, die volgens alle gesproken mensen door méérdere bewoners met verslavings- of psychische problematiek wordt veroorzaakt. "En dan komt de politie, en ze gaan weer. De woningcorporatie doet ook weinig. En nu is het weer ons probleem. We zijn op zoek naar een ander huis, want ik voel me gewoon echt niet veilig meer hier."

Quote "Hij zit nu vast ja, maar wat als hij weer vrijkomt? Als hij me herkent doet hij me misschien wat aan" Ali - bewoner appartementencomplex

Niemand wil voor camera of onder zijn eigen naam zijn verhaal doen. Ali: "Hij zit nu vast ja, maar wat als hij weer vrijkomt? Als hij me herkent doet hij me misschien wat aan. Of mijn vrouw, die hij heeft bedreigd met de dood. Hij hoort hier gewoon niet te wonen." De namen van de bewoners zijn gefingeerd.

Reactie woningcorporatie Van Alckmaer Woningcorporatie Van Alckmaer laat aan NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van 'wat er speelt' in het appartementencomplex, maar wil niet specifiek iets zeggen over de bewoner die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij. "Wij hebben eerder al, voor dit incident, contact gehad met de bewoners en zullen nu kijken of we opnieuw contact opnemen. Ook werken we samen met de benodigde instanties, omdat we dit soort problematiek niet alleen kunnen oplossen", aldus een woordvoerder. De politie laat weten dat de man nog vastzit. Verder wil de woordvoerder niets kwijt over eventuele eerdere meldingen aan het adres, omdat dit 'herleidbaar is naar de persoon'. Ze doen onderzoek naar de steekpartij. Of de bewuste bewoner bekend is bij zorginstanties is niet duidelijk. Daar kan men vanwege privacy geen uitspraken over doen.