Muurbloempjes bloeiden op bij online les: hoe gaat het straks weer in de klas?

"Er wordt door leerlingen verschillend op het thuiswerken gereageerd", vertelt onderwijskundige Frank Cornelissen. "Een groep die graag terug wil naar school en een groep die het thuis beter doet, wanneer het sociale verkeer en de drukte van de klas wegvalt." Zo bloeiden sommige leerlingen op in de digitale setting die dit in een klassikale leeromgeving niet deden.

Meerdere scholen erkennen al dat de periode van digitaal lesgeven bij een groot deel van de leerlingen heeft gezorgd voor een leerachterstand. Daarnaast is het voor te stellen dat het wennen is om weer deel te nemen aan het 'sociale verkeer' na twee keer een half jaar thuiszitten. "We staan klaar om kinderen op zowel op kennisgebied als op sociaal-emotioneel gebied op te vangen en op het juiste spoor te zetten", zegt Anne Hoekstra van het Regius College in Schagen.

"We hebben het vaak over de lessen die we uit deze crisis leren, dit is er zo één"

Cornelissen vindt dat de onderwijsbehoefte van kinderen individueel moet worden bekeken. Het schakelen van leeromgeving heeft volgens hem een al langer bestaande tweedeling blootgelegd. "We hebben het vaak over de lessen die we uit deze crisis leren, dit is er zo één."

Voor het gros van de leerlingen is het fijn om hun oude routine op te pakken. Ze zien hun vrienden en hun docent weer. Voor de groep die het thuis - digitaal, dus - goed deed, is het lastig om weer te schakelen. "Leerlingen die je in de klas nooit hoorde - de muurbloempjes om het zo maar te zeggen - raken de veilig gecreëerde online omgeving nu kwijt. Ze deden het goed op afstand en beter in een minder 'sociale omgeving'", zegt Cornelissen.

Maatwerk

Ieder kind is verschillend en dat kan de veranderingen in deze onrustige periode moeilijk maken. "Gedurende de hele coronaperiode zijn we er aardig in geslaagd om het individuele kind in beeld te brengen en in te zoomen", vertelt Reinier de Voogd van scholengemeenschap Scholen Aan Zee in Den Helder.

"We kijken in eerste instantie naar schoolresultaten", zegt De Voogd. "Maar we geven ook veel aandacht aan coaching en mentoraat." Het is de komende tijd voor De Voogd de uitdaging om balans te vinden tussen het overbrengen van de lesstof én het supporten van leerlingen in sociaal en emotioneel aspect.