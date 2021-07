AZ vertrekt met vijf jeugdspelers op trainingskamp naar Epe

De selectie van AZ is maandagochtend vertrokken voor het jaarlijkse trainingskamp in het Gelderse Epe. Trainer Pascal Jansen neemt 26 spelers mee naar de trainingsweek, waaronder vijf jeugdspelers.

Afwezigen

Oranje-internationals Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners ontbreken op het trainingskamp. Zij genieten na het EK van hun vakantie.

Ook de naam van Ferdy Druijf staat net als in de oefenwedstrijd tegen NEC niet op het formulier om mee te gaan op trainingskamp. De spits maakte afgelopen seizoen in de winterstop op huurbasis de overstap naar KV Mechelen en had het daar erg naar zijn zin. De Belgische club maakte echter geen gebruik van 'de optie tot koop' en daarom trainde Druijf, wiens contract in 2024 afloopt, deze week weer mee bij AZ. Directeur voetbalzaken Max Huiberts gaf na de oefenwedstrijd tegen NEC aan dat Druijf graag weer met KV Mechelen in gesprek wilde en dat zij hem die ruimte willen bieden.

Daarnaast ontbreekt ook keeper Rody de Boer op het trainingskamp. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan De Graafschap maar deze zomer keerde hij weer terug in Alkmaar. Waarom hij niet meegaat op trainingskamp is onbekend. De Boer heeft nog een contract tot medio 2022 bij AZ.