Zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi gaat vandaag weer verder

De zoektocht naar Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude gaat vandaag weer verder. De studente uit Hoorn verdween in 2018 en tot op de dag van vandaag is haar lichaam nog niet gevonden.

NH Nieuws/Chantal Bos

Sinds afgelopen woensdag zoekt de politie weer in dit gebied naar haar lichaam. Zowel in april als in mei werd hier ook al een dag naar haar gezocht. In april vond de politie een deel van een schep, die mogelijk gelinkt is aan haar verdwijning. Dat is toen meegenomen voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Locatiegegevens De politie zoekt volgens advocaat Priya Soekhai, de advocaat van de familie van Sumanta, in dit gebied omdat telefoondata van de verdachte, Manodj B., hiernaar wijzen. Het gaat voornamelijk om locatiegegevens. Sinds november vorig jaar zit Manodj vast voor de moord op de vrouw. Hij wordt er van verdacht Sumanta, die zwanger van hem was, om het leven te hebben gebracht en haar lichaam te hebben laten verdwijnen. Tot nu toe heeft de zoektocht nog niets concreets opgeleverd.