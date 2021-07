Hier komt groen om de bomenkap voor het trafostation extra te compenseren

Volgens een nieuw plan komt er nog eens 3,5 hectare aan nieuwe bomen en bosjes in de gemeente Beverwijk bij. Daarmee wil netbeheerder Tennet de bomenkap voor het trafostation in Wijk aan Zee extra compenseren. Met de aanleg heeft de gemeente volgens wethouder Erol 'een gemiddelde hoeveelheid groen, hoewel dat niet altijd zo wordt beleefd'. Raadslid Ali Bal plaatst daar vraagtekens bij.

Er komen nieuwe bomenrijen op het bedrijventerrein Kagerweg en langs de Binnenduinrand, de Plesmanweg en de Spoorsingel. Verder worden er bomen in en langs het Aagtenpark en Park Overbos geplant. Her en der in de stad komen 'ecologische bosjes'.

De plannen zijn een aanvulling op de 16 hectare compensatie van 9,2 hectare gekapte bomen voor het trafostation in Wijk aan Zee. Dat nieuwe groen zal voornamelijk in Heemskerk en Castricum verschijnen.

Tennet stelt daarbovenop geld beschikbaar voor bomen en bosjes dichterbij het trafostation, in Beverwijk en Velsen. Wethouder Erol: "Met het realiseren van deze projecten willen we over vijf of tien jaar veel meer het beeld oproepen van een stad die tegen de duinen ligt."

'Karig'

Ali Bal, gemeenteraadslid voor Samen Lokaal, is blij met elke meter nieuw groen in Beverwijk, maar plaatst wel wat kanttekeningen bij het volgens hem 'karige' plan. "Laat ik vooropstellen dat ik erg blij ben met de ecologische bosjes, de tiny forests." Ook de bomenrijen langs de Plesmanweg en op het bedrijventerrein stemmen hem tevreden.

"Maar de bomen langs de Spoorsingel zijn niet zo lang geleden weggehaald. Hoorden die niet sowieso gecompenseerd te worden? En ook ligt er al een ander plan om nieuwe bomen bij het Park Overbos te plaatsen. Komt dit daar bovenop? Die compensatie voelt niet als 'extra', zoals het gepresenteerd wordt."

Plannen worden nog besproken

Het Beverwijkse plan is nog niet definitief. Erol: "Voor we de uitvoering ingaan, worden de plannen nog besproken met omwonenden en ondernemers in de omgeving."

Ook Velsen krijgt er volgens Tennet een halve hectare groen bij, hoewel die gemeente nog geen plan gepresenteerd heeft. Een woordvoerder van Tennet zei eerder dat de Pontweg en de Velserbroekse Dreef aangewezen locaties zijn.