De Peiling: Coronabesmettingen lopen weer op, moeten we ons zorgen maken?

De dalende trend van de besmettingscijfers is na weken omgebogen in een stijgende lijn, meldt de NOS . Het RIVM telde afgelopen weekend dagelijks ruim duizend besmettingen, twee keer zoveel als een week eerder. Vooral onder jongeren zijn er veel besmettingen. Maak jij je zorgen?

In de coronacijfers van de afgelopen dagen is te zien dat het vooral jongeren zijn die besmet zijn met het virus. De meeste besmettingen komen voor in de leeftijdsgroep tussen 10 en 29 jaar oud, met de grootste piek is te zien in de categorie van 20 tot en met 29 jaar.

Stijging

De stijging heeft te maken met 'Testen voor Toegang', de opkomst van de deltavariant en de versoepelingen. Sinds vorige week is het verplicht om een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs te laten zien als je naar een evenement of club gaat. Alleen al in het afgelopen weekend werden er 300.000 testafspraken gemaakt.

Een andere verklaring is de opkomst van de deltavariant, zegt epidemioloog Frits Rosendaal tegen de NOS. "Die variant is via het reizen in Nederland gekomen. Met name jongerenreizen hebben hieraan bijgedragen. Er zijn hele groepen jongeren positief getest teruggekomen van hun examenreis." Een vergelijkbare situatie met vorig jaar, alleen lijkt deze variant veel besmettelijker dan het virus dat rondging vorig jaar."

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe constateert dat de versoepelingen ook bijdragen aan het aantal besmettingen: "We hebben versneld de maatregelen losgelaten. Daardoor komen meer mensen samen en is er meer mobiliteit. Dat hebben we naar mijn mening te snel gedaan."

Waakzaam

Dinsdag komt het corona-kernteam van het kabinet samen maar het is niet de verwachting dat er acuut extra restricties komen, meldt het AD. De druk op de zorg is beperkt, met in totaal 225 opgenomen patiënten."Tegen iedereen die denkt: het virus is weg, we zijn 'off the hook' zeg ik: zeker niet, we moeten waakzaam blijven", aldus demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge afgelopen vrijdag na de ministerraad.