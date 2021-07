Rapper uit Amsterdam moet dik 70.000 euro betalen na crash met gehuurde auto

Een Amsterdamse rapper moet een autoverhuurder 71.950 euro schadevergoeding betalen voor een crash met een Mercedes C63 AMG. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Rond het tijdstip van het ongeluk is er 238 km/u met de auto gereden.

De man had eerst een andere auto gehuurd voor de opnames van een muziekvideo. Daarna wisselde hij de auto om voor de luxe Mercedes, waarmee hij vervolgens crashte.

De verhuurder stelde de man aansprakelijk voor de schade. Deze weigerde echter te betalen omdat een klapband de oorzaak van het ongeval was en het ongeval daarom niet zijn schuld was. Die stelling kon hij bij de rechter echter niet met bewijs onderbouwen.

238 km/u

De verhuurder had wel bewijs: uit de ritgegevens bleek dat de man rond het tijdstip van het ongeluk 238 km/uur reed. Daarmee ligt volgens de rechter voor de hand dat het ongeval is veroorzaakt door de veel te hoge snelheid waarmee werd gereden en niet door een klapband. De man is daarom voor de schade aansprakelijk.