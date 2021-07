Onderzoek diep in de grond in Amsterdam-Zuidoost voor aardwarmte

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de aardbodem. In grote delen van het land is al bekend waar de bodem geschikt is, maar Amsterdam is nog een blinde vlek op de kaart. Momenteel wordt er ook in de stad onderzocht of in de nabije toekomst gebruik kan worden gemaakt van aardwarmte.

De verwachtingen zijn hoog. Aardwarmte is een duurzame en onuitputtelijke bron van warmte. Als het bruikbaar is, kan het Amsterdam helpen van het gas af te komen. Een groot deel van de stad is al aangesloten op een warmtenet dat geschikt is voor aardwarmte. En in tegenstelling tot de warmtepomp is aardwarmte uitermate geschikt voor het verwarmen van oude woningen.

"Het idee is om een kwart of de helft van alle Amsterdamse woningen aan te sluiten op aardwarmte”

Het onderzoek ziet er niet erg high-tech uit, maar dat is het volgens Stigter wel. Bij een tractor boren twee mannen buizen in de grond. "We laten op 20 meter diepte een explosief ontploffen. En met een soort microfoons vangen we de geluidstrillingen op die weerkaatsen onder de grond", legt programmamanager Herman Exalto van Energie Beheer Nederland uit.

"De ambitie is om alle woningen vrij van aardgas te krijgen in 2040. En het idee is om een kwart of de helft van alle Amsterdamse woningen aan te sluiten op aardwarmte", vertelt gedeputeerde Edward Stigter, die vandaag komt kijken bij het ‘seismisch onderzoek’, dat deze weken plaatsvindt in Zuidoost.

Met de meetegevens worden de diepere grondlagen in beeld gebracht. De specialisten kunnen daaruit aflezen of de grond eventueel geschikt is voor het winnen van aardwarmte. "Overal zit warm water onder de grond, maar niet overal is de structuur zodanig dat er ook aardwarmte gewonnen kan worden", vertelt Exalto.

Aardwarmte: wat is dat eigenlijk? Aardwarmte wordt gewonnen uit warm water dat op grote diepte in de bodem zit opgeslagen. In Nederland zit het doorgaans op 2 tot 3 kilometer diepte. Het water is tussen de 70 en 100 graden warm. Bij het winnen van aardwarmte worden twee gaten geboord. Via één buis wordt het warme, zoute water naar boven gehaald. In een stationnetje boven de grond wordt de warmte van dat water gebruikt om ánder water te verwarmen. Dat is zoet water, dat rondgepompt wordt in een warmtenet. Het water dat uit de bodem is gehaald gaat via een tweede buis weer terug de grond in. Er wordt dus geen water aan de bodem onttrokken.

In tegenstelling tot andere energiebronnen, zoals gas en electriciteit, is het belangrijk dat de aardwarmte dicht bij de gebruikers ligt. "Eerst gaan wij in kaart brengen waar het kan. En als alles meezit, hopen we in 2027 te beginnen met het benutten van de aardwarmte", vertelt de gedeputeerde optimistisch. Het zal echter nog tot 2040 duren voordat een groot deel van Amsterdam aangesloten is op aardwarmte.

Gevaar voor drinkwater?

Toch zijn er ook twijfels. Zo waarschuwde de Algemene Rekenkamer vorige maand nog dat het boren naar aardwarmte een risico zou vormen voor ons drinkwater. Met name buizen, die diep de grond in gaan, zouden onderhevig zijn aan erosie en na verloop van tijd zout water kunnen lekken.

Maar volgens Exalto is de angst van de Algemene Rekenkamer ongegrond. "Dat onderzoek is gebasseerd op oude gegevens van 10 jaar geleden. Inmiddels is de techniek zoveel beter geworden dat we daar niet bang voor hoeven te zijn", reageert hij. "De buizen worden nu uitgevoerd met dubbele wanden en lekken niet. Bovendien is er in het verleden nog nooit een lekkage geweest."

Ook volgens Stigter is er geen risico voor de drinkwatervoorziening. "Er wordt absoluut niet geboord in drinkwatergebieden, dat is niet aan de orde", vertelt hij.