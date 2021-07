'De middelbare' afsluiten met feestelijke diploma-drive through: "Ga school missen"

Door de nog geldende coronamaatregelen is een volle aula met familie nog steeds niet mogelijk, maar inmiddels heeft het Jan Arentsz College een passende methode gevonden voor het uitreiken de diploma's. "Leuker dan de traditionele krabbel in de klas."

Zeg leerkracht van het Jan Arentsz College Edwin Struiken Loudier tegen Alkmaar Centraal. Met enorm veel gevoel voor 'showbizz' en de drang om de afzwaaiende leerlingen een mooie herinnering mee te geven werd de vorig jaar uit nood geboren Diploma Drive Through opnieuw georganiseerd.

"Het is compleet anders natuurlijk dan in een lokaal zitten met een praatje, dus ik denk dat dit de meeste leerlingen beter bij blijft dan dat traditionele praatje."

Mijnheer Mans

De ervaring begint al voor de start met een opzwepende inleiding van één van de meest opvallende docenten van de school: Willard Mans, oftewel Mijnheer Mans. Ook hij zwaait dit jaar af en gaat van zijn verdiende pensioen genieten. "Over een uur zwaaien wij je uit en is je leven als scholier voorbij", laat hij de in spanning wachtende 'diplomasten' weten. Uiteraard is hij gekleed in een outfit zoals alleen Mijnheer Mans die kan dragen.

De Diploma Drive Through van het Jan Arentsz is een mooi voorbeeld van iets wat uit nood en in mindere tijden geboren is, maar toch een enorm positieve indruk achter laat bij de afzwaaiende scholieren, aldus de school. Gaan de oud-leerlingen de school missen? "De afgelopen vijf jaar dacht ik van niet, maar dit is toch wel een speciale tijd geweest."