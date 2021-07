Man komt thuis met mysterieuze verwondingen in Tuitjenhorn, mogelijk mishandeld

Een 22-jarige man uit Tuitjenhorn is vannacht mogelijk het slachtoffer geworden van een mishandeling. Hij heeft flinke verwondingen, maar wat er precies gebeurd is is onduidelijk omdat de man last heeft van geheugenverlies.

Volgens de politie werd de man rond 4.45 uur thuisgebracht door een onbekende vrouw. Hij was flink gewond aan zijn gezicht, die zo heftig waren dat hij naar het ziekenhuis is gebracht voor behandeling.

De politie vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van een mishandeling, maar kan het verhaal niet helemaal in elkaar zetten omdat de man zich niet meer kan herinneren wat er is gebeurd. Wel is duidelijk dat hij rond 4.00 uur voor het laatst gezien werd in Schagen door zijn vrienden.

Om het verhaal rond te krijgen is de politie hard op zoek naar mensen die de man tussen 4.00 en 4.45 uur hebben gezien in of rond Schagen of Tuitjenhorn. Ook zoeken ze de vrouw die hem thuis heeft gebracht.