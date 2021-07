Steeds meer voetbalclubs verdwijnen in Noord-Holland

Het aantal Noord-Hollandse voetbalclubs is de afgelopen vijf jaar met meer dan elf procent afgenomen. Zo blijkt uit data van de Kamer van Koophandel . Vooral fusies blijken de voornaamste oorzaak. Ook in Enkhuizen speelde voetbalclub Dindua de laatste wedstrijd in het bestaan.

Vanaf september gaat de club samen met buurvereniging West Frisia onder de naam S.V. Enkhuizen. Ook een fusie dus. Voorzitter van S.V. Enkhuizen, Pieter Veenstra, legt uit waarom. "Ik heb het idee dat we elkaar in de weg zitten, al is dat niet helemaal het juiste woord. Maar we vissen in dezelfde vijver." Dan gaat het om sponsors, maar ook om leden.

"In plaats van allebei twee teams, hebben we er nu vier. Daardoor kan je voor spelers veel beter het juiste team vinden. Allebei de gebouwen moet op termijn ook worden vervangen. En het wordt ook steeds lastiger om vrijwilligers te vinden."

Meer fusies

Bij voetbalbond KNVB zien ze vooral dat fusies de oorzaak zijn. "Het zijn clubs die vanuit het verleden een andere oorsprong hadden. De één was bijvoorbeeld katholiek, de andere christelijk. En die verschillen leven eigenlijk niet meer zo", legt woordvoerder Jaap Paulsen uit.

Maar daardoor verdwijnen er wel steeds meer echte dorps- en stadsderby's. Zo ook in Enkhuizen. "Je mocht vroeger elke wedstrijd verliezen, behalve die tegen West Frisia. Dat waren spannende wedstrijden", vertelt Bas Holwerda, oud-speler en nu coach van Dindua onder vijftien.

Toch ziet de voetbalbond vooral voordelen en maakt die zich geen zorgen over de toekomst. Vooral ook omdat het aantal leden (1.2 miljoen in Nederland) wel stabiel blijft. Ook bleek uit onderzoek dat het amateurvoetbal een waarde van vijf miljard euro in de samenleving vertegenwoordigt.

Jonge voetballers haken af

Toch zijn er wel degelijk uitdagingen richting de toekomst. Zo blijkt dat met name de groep twaalf tot achttien jaar steeds meer afhaakt. En dan is ook nog onduidelijk wat de consequenties van corona zijn. En jaar waarin weinig werd gevoetbald en mensen vaker kozen voor individuele sporten, zoals bijvoorbeeld hardlopen en fietsen.

"We proberen het aantrekkelijk te houden door ook andere vormen aan te bieden zoals zeven tegen zeven of walking football. En bij voetbal bieden wij verenigingsleven, teamgevoel. Ik krijg ook wel terug dat mensen dat toch wel heel erg gemist hebben in een coronajaar waarin mensen zo goed als opgesloten hebben gezeten", aldus de KNVB.

Einde oefening

Als de scheidsrechter affluit zit het er definitief op voor Dindua. Gelukkig voor de club, wel een waardig afscheid. Want Dindua onder 15 wint met 3-1 van Sporting Andijk en wordt daarmee bovendien regiokampioen. Wat rest zijn herinneringen en het einde van een mooie clubnaam: Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam (Dindua).

Bekijk in de kaart de cijfers van het aantal voetbalclubs.