Ex-Witte Leeuw Ilias Bronkhorst voor even terug op de Noord-Hollandse velden

Zeventig minuten lang stond Ilias Bronkhorst voor even weer op een voetbalveld in Noord-Holland. De 24-jarige verdediger, die de afgelopen drie seizoenen het witte tenue van Telstar droeg, speelde zaterdagmiddag met zijn nieuwe club NEC een oefenwedstrijd tegen AZ in Dirkshorn.

Voormalig Witte Leeuw Ilias Bronkhorst voor even terug in Noord-Holland - NH Sport / Frank van der Meijden

"De eerste weken bij NEC waren erg intensief. Je merkt aan alles dat het niveau een stukje hoger ligt dan bij Telstar", vertelt Bronkhorst over zijn eerste weken bij de ploeg uit Nijmegen. "Ik had verwacht dat het niveau hetzelfde zou zijn, want vorig jaar met Telstar hebben we niet verloren van NEC . Maar toch merk je dat alles sneller gaat en de trainingen zwaarder zijn."

NEC promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de eredivisie. Als promovendus gaat NEC met Bronkhorst waarschijnlijk een zwaar seizoen tegemoet. "Ik vind dat wij een goed voetballend elftal hebben. Ik weet niet of het per se knokvoetbal wordt, maar als het moet dan ben ik daar niet vies van", aldus de in Haarlem geboren Bronkhorst.

Half zeven de wekker

Een klein tegenvaller voor de rechtervleugelverdediger is de reisafstand tussen Noord-Holland en zijn nieuwe werkgever. Bronkhorst: "Ik heb nog geen huisje in Nijmegen en woon nog hier. Dus het is elke ochtend een uur en drie kwartier rijden. Om half zeven gaat de wekker en dat is niet lekker. De korte reisafstand is dus wel iets wat ik mis."