Regen mag pret Spaarnestadconcert niet drukken: "Zo warm om mee te maken"

De weergoden zijn Haarlem niet goedgezind zaterdagavond. Bij aanvang van het Spaarnestadconcert aan de Bakenessergracht, het eerste evenement van Haarlem sinds de lange 'coronawinter', begint het te regenen. Maar poncho's en paraplu's doen hun werk en paar honderd muziekliefhebbers genieten volop. "Het is zo warm om mee te maken, echt ongelofelijk, we zijn erg emotioneel", vertelt een bezoeker.

Het Spaarnestadconcert duurt anderhalf uur dit keer en dat is veel korter dan normaal. Andere jaren is het ook overdag, maar wegens corona heeft de organisatie het programma moeten aanpassen. "Normaal kunnen de mensen aan de overkant staan, maar die moeten nu zitten en ze hebben een kaartje moeten kopen. Ook mogen er nu 45 sloepen op het water en dat zijn er normaal wel 60 of 70. Dus het is anders", vertelt organisator Henny Leeflang.

Met optredens van onder andere Mylou Frencken en het Kennemer Jeugdorkest zijn de bezoekers al meer dan tevreden. Zo is een stel uit Zaandam speciaal naar Haarlem gekomen voor het concert op het water. "We komen eigenlijk wel voor het Kennemer Jeugdorkest en hoewel ik er niet zoveel verstand van heb, klinkt het goed."

Regen

De meeste bezoekers hebben de weersvoorspelling vooraf bekeken en wisten dat het zou gaan regenen. Zo is een man, die speciaal komt voor zijn dochter die in het Jeugdorkest meespeelt, goed voorbereid. "Ik heb geen plu, maar deze regenjas. Gewoon capuchon op, komt goed", lacht hij.

De regen houdt gedurende het hele concert aan, maar het deert dit. "Regen verbroedert", vertelt een bezoekster die weggedoken zit in haar blauwe poncho. Ook een andere bezoekster geniet van de muziek, ondanks de regen. "Het is fantastisch om hier met elkaar te zitten, onder de paraplu's, het is heerlijk."

Henny Leeflang is blij dat het allemaal door kan gaan en dat de gemeente Haarlem toestemming heeft gegeven. "We houden ons netjes aan alle regels en als we het nog even volhouden samen, dan kunnen we volgend jaar weer een Spaarnestadconcert geven dat de hele dag duurt."

Zaterdag 10 juli is het hele concert nog een keertje te horen bij Haarlem105 tussen 22.00 en 23.00 en op zondag 11 juli tusen 9.00 en 10.00.