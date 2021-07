Reddingsbrigade maakt zich klaar voor drukke zomerperiode na rampzalig 2020

De Reddingsbrigade in Den Helder maakt zich op voor een drukke zomer. Zij verwachten dat ook dit jaar nog veel Nederlandse toeristen naar de Noord-Hollandse kust trekken om van de zon en het strand te genieten. Maar dat is niet zonder gevaar, waarschuwt Erik den Boer van Strandexploitatie Noordkop. "En dat moeten mensen zich wel beseffen."

De dood van meerdere zwemmers afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen. Vooral het overlijden van de 37-jarige Poolse seizoenswerker Marcin maakte veel indruk. De heldhaftige actie, waarbij hij drie kinderen redde, werd hem zelf fataal toen hij in een muistroom terecht kwam. Met een inzamelingsactie werd 350.000 euro opgehaald voor zijn vrouw en drie kinderen.

Vakantie in eigen land

Door de coronacrisis en de vele reisbeperkingen bleven veel Nederlanders vorig jaar thuis. In Den Helder verwacht de Reddingsbrigade dat dat dit jaar niet anders zal zijn. "Met het mooie weer trekken er dan extra veel mensen naar de kust", vertelt Helderse strandwacht Justin Bergtop aan NH Nieuws. "We leiden nu daarom extra mensen op om er klaar voor te zijn." Ook is er in Den Helder geïnvesteerd in extra reddingsvoertuigen.

In Zandvoort moest de reddingsbrigade door alle drukte op het strand vorig jaar maar liefst 800 keer uitrukken. Dat was vier keer vaker dan in het jaar daarvoor. Ook werd op meerdere stranden langs de Noord-Hollandse kust meermaals de rode vlag gehesen. Dat betekent dat er niet meer gezwommen mag worden in zee; vaak door gevaarlijke stroming.

Muistromen

De meeste badgasten die in de problemen komen worden meegenomen door een muistroom. Een mui is een geul tussen twee zandbanken in. Als je daar in terecht komt word je een stuk de zee ingezogen. De reddingsbrigade in Den Helder plaatst dit jaar daarom extra borden met QR-codes. Wie de code scant krijgt uitleg over muien. Na het ongeluk met de Poolse Marcin in Julianadorp vorig jaar, wilde de burgemeester nog niets van nieuwe borden weten.