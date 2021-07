Actiegroep Windalarm blij met windmolen-uitspraak Raad van State: "Normen niet meer geldig"

Behalve de uitspraak van de Raad van State heeft de actiegroep de afgelopen tijd nog meer goed nieuws gehoord. Zo is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin staat dat er een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines moet komen. En buurgemeente Ronde Venen heeft onlangs besloten dat het afziet van windenergie en het enkel nog op zoek gaat naar plekken voor zonnepanelen. “Amsterdam zal zich toch eens flink achter de oren gaan krabben of die regels ook niet voor hen gelden”, meent De Groot.

Een eigen afweging maken

Maar wethouder Van Doorninck is vastbesloten om door te gaan met de geplande windmolenlocaties. “Overheden, zoals de gemeente Amsterdam, moeten nu voor nieuwe windturbineparken een eigen afweging maken over welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten. Nog los van de uitkomst van deze ontwikkelingen valt er veel voorwerk te doen en daar gaan we mee door”, laat de wethouder in een reactie weten.

Dat de gemeentes zelf de normen bepalen is een mogelijkheid, geeft ook De Groot toe. “Maar dan moet de gemeente wel zorgen dat deze voldoen aan het Europese Recht. Dat betekent dat het wetenschappelijk vooraf moet bewijzen dat de normen dusdanig zijn dat ze niet zorgen voor een achteruitgang van de leefomgeving. Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren”, aldus De Groot.

Onverstandig

Volgens De Groot is het onverstandig als de gemeente doorgaat met de windmolenplannen. “Dan komt er vanzelf een moment dat we haar zullen terugfluiten via de Raad van State. Maar eigenlijk verwachten we van een fatsoenlijk bestuur, dat ze nu even pas op de plaats maken en afwachten wat het onderzoek van de Tweede Kamer naar de gezondheidseffecten oplevert.”