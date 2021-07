Kunstwerk voor Nel de Jager verdwenen: "Wie doet nou zoiets?"

Het kunstwerk voor Nel de Jager op de Eenhoornsluis in de Amsterdamse Haarlemmerstraat is verdwenen. Wie het heeft gedaan en op welke manier is nog onduidelijk. Het gaat om een bronzen opgestoken vinger. "Mijn grootste angst werd waarheid", vertelt winkelstraatmanager Sheila Prommenschenkel.

De opgestoken vinger was een eerbetoon voor de in 2019 overleden Nel de Jager, die als winkelstraatmanager van onder andere de Haarlemmerdijk en Utrechtsestraat werkte. In een interview met Het Parool zei De Jager vlak voordat ze overleed namelijk: "Doe mij maar een bronzen vingertje dat uitsteekt op de Eenhoornsluis waar iedereen lekker over struikelt."

Crowdfundingsactie

"Ik vind het heel vervelend", zegt Job Klebach, ondernemer uit de Haarlemmerstraat. "Nel heeft veel betekend voor ons." Sheila Prommenschenkel was er altijd al bang voor, maar gister werd haar angst realiteit toen ze aankwam op de Eenhoornsluis. "Ik check altijd als eerste of het vingertje er nog is", zegt Prommenschenkel. "Omdat hij niet goed vastzat."

Inmiddels is ze bezig om een crowdfundingsactie te starten om een nieuw kunstwerk te plaatsen. Het moet hetzelfde vingertje worden, alleen dan steviger in de grond.