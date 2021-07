Wethouder Boom over getouwtrek Aanloophaven: 'Naar rechter stappen is optie'

Door langlopend getouwtrek tussen de gemeente en de curator van de failliete zeilschool kunnen ondernemers niet aan de slag in de Aanloophaven van Huizen. Verantwoordelijk wethouder Roland Boom reageert in de uitzending van NH Gooi Zaterdag .

De curator heeft namelijk de erfpacht van deze grond van de failliete zeilschool in bezit. "In de erfpachtovereenkomst is duidelijk gemaakt dat de erfpacht bestaat bij de gratie dat daar een zeilschool actief is." Toen de vorige erfpachthouder stopte, wilde de gemeente het stuk weer overnemen.

Maar toen de gemeente een bod had gedaan, vroeg volgens de wethouder de curator tonnen extra. "De gemeente gaat over gemeenschapsgeld en ik ben niet van plan om een paar ton extra te betalen, omdat de curator daar wat aan wil verdienen." Volgens de wethouder is dit onterecht, aangezien het gebouw van de zeilschool en de omgeving vervallen en vervuild is.

Rechter

Hoewel Boom zegt het gesprek te willen blijven aangaan, ziet hij een stap naar de rechter als een reële optie. "Mocht de curator volharden dat hij tonnen extra wil, zal er geen andere optie zijn dan naar de rechter te stappen om een oordeel te vragen."

Voordat deze stap gemaakt gaat worden, moeten er langdurige gesprekken hebben plaatsgevonden en taxaties zijn gemaakt. "We zitten nu in een stadium dat dat klaar is en er een bod ligt dat gebaseerd is op de wettelijke waarde."

Beloften

Vorige week sprak NH Gooi Zaterdag met zeilschoolondernemer Remco Terlouw. Hij wacht al negen maanden op een definitief antwoord of hij mag ondernemer in de Aanloophaven. Hoewel hij hoopt deze zomer aan de slag te gaan, kan wethouder Boom die belofte helaas niet te doen.

Boom belooft wel dat als de gemeente de erfpacht weer in handen krijgt, er een nieuwe constructie zal worden opgezet. "Met gegarandeerd niet dezelfde voorwaarden en niet dezelfde looptijd." Dit om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

