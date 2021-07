Meer reuring in het dorp door Stichting Schellinkhout

Het is de bedoeling dat Stichting Schellinkhout activiteiten gaat organiseren voor iedereen in het dorp. "We merken dat daar steeds meer behoefte aan is, nu het aantal jongeren in het dorp groeit", vertelt De Landgraaf.

"De ouderen weten nog hoe het hier vroeger was. Er werd toen veel georganiseerd in het dorp, maar dat is nu niet meer zo", zegt De Landgraaf. Hij merkt dat hijzelf behoefte heeft aan meer leven in de brouwerij, net als de vier anderen waarmee De Landgraaf de stichting is begonnen. "We hebben meerdere inwoners gevraagd of zij wat missen in het dorp en hoe ze een invulling daarvan voor zich zien." Op die manier is de groep erachter gekomen dat zij niet de enigen zijn die er zo over denken.

"In de periode tot de braderie in oktober willen we bij zo veel mogelijk inwoners langs om ze te vragen naar hun behoeften. Wij kunnen zelf wel activiteiten bedenken, maar we vinden het juist belangrijk dat het naar wens van de inwoners is", legt De Landgraaf uit. Ze willen mensen ook kennis laten maken met de stichting en vragen of ze interesse hebben om zich aan te sluiten. Zij kunnen dan helpen bij bijvoorbeeld activiteiten of bij de stichting zelf bij het bedenken van ideeën.

"We willen graag iets neerzetten waar in de toekomst op voortgebouwd kan worden."