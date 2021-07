101-jarige Daan speelt nog elke week biljart: "Het houdt ons van de straat"

Daan de Jong uit Bloemendaal is 101 jaar oud en niet te stoppen als het gaat om biljarten. Zo'n 25 jaar geleden begon hij met het spelletje en nog altijd heeft hij er veel plezier in. "Het gaat nu beter dan toen ik begon en het houdt ons van de straat."

Daan mag dan op hoge leeftijd zijn, hij doet niet onder voor zijn biljartmaatjes, die gemiddeld zo'n twintig jaar jonger zijn. "Het is af en toe gewoon vervelend om tegen hem te biljarten", lacht Joop Goedegeburen. "Hij is regelmatig erg goed en ja. We willen natuurlijk allebei winnen." Ook Siem Gieling legt het soms af tegen Daan. "Als hij aan het spelen is, gaat 'ie lekker hoor. En als hij een keer mist, hoor je het wel. Dan is hij even aan het schelden."

Tot drie jaar geleden kwam Daan nog met de fiets naar het biljartcentrum aan het Spaarne, maar dat laat zijn fysieke gesteldheid nu niet meer toe. Zijn biljartmaatjes komen hem daarom thuis ophalen en soms komt hij zelf met zijn scootmobiel. Twee keer in de week wordt er gespeeld en Daan kijkt er elke keer weer naar uit. "Dit is heel belangrijk voor me."

Daan erkent dat hij fanatiek is, maar vindt ook dat dat bij elke sport hoort. Vroeger in zijn jonge jaren deed hij aan atletiek en was hij bedreven in het rennen van lange afstanden. Dat verklaart misschien ook wel gedeeltelijk waarom hij nog zo vitaal is op zijn leeftijd.

Nooit uitgestudeerd

Sinds een aantal jaar is Daan niet meer zo goed ter been, maar het weerhoudt hem er niet van om te gaan biljarten. "Het is gewoon een leuk spelletje en je raakt ook nooit uitgestudeerd. U kunt van mij aannemen, het is een van de moeilijkste spellen die er is."

Voorlopig gaat Daan dan ook nog door met zijn hobby. "Zo lang het gaat, stop ik niet. En speel ik lekker door."