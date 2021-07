Uithoornse regisseur Steve maakt debuut op filmfestival Cannes met korte film 'Joy'

Steve Oen heeft met 'Joy' één van zijn grote dromen bereikt. De korte film die hij in 2019 maakte tijdens een bijzonder project wordt later deze maand vertoond op het prestigieuze filmfestival van Cannes. "Het is een droom die uitkomt", vertelt de regisseur uit Uithoorn.

Steve wil nog niet te veel verklappen en wil vooral dat mensen zijn korte film bekijken. "De film gaat over een meisje dat graag aan het daten is. Tijdens een date verliest zij de controle en wordt duidelijk dat er veel meer achter dit meisje schuilt dan je dacht."

Normaal gesproken zou de productie van zo'n film weken in beslag hebben genomen maar dat is in dit geval totaal anders. "De film is gemaakt tijdens een 48-uurs-filmproject. In die tijd hebben we het verhaal geschreven, de film gedraaid en alles gemonteerd. Ik heb toen denk ik 1 of 2 uur geslapen, het is heel intensief."

Derde prijs

De korte film viel bij een verkiezing voor dit soort korte producties al in de prijzen. "We zijn derde geworden in een internationale wedstrijd voor 48-uurs-films. Daar hoort een vertoning in Cannes bij, die zou vorig jaar zijn maar toen ging het filmfestival natuurlijk niet door."

Gelukkig heeft Steve het bevrijdende nieuws gekregen dat het festival dit jaar wél doorgaat. "Ik was in alle staten. Heel eerlijk gezegd: het is het korte film-gedeelte van het festival maar het is wel een droom die uitkomt dat mijn film daar wordt vertoond."

Tarantino

Steve hoopt dat er ook een andere droom in vervulling gaat, namelijk het ontmoeten van zijn helden uit de filmwereld. "11 juli vertrek ik richting Cannes met visitekaartjes op zak. Ik hoop daar wat helden van mij te ontmoeten. Mijn grootste inspiratiebron is Quentin Tarantino. Paul Verhoeven zal er ook zijn, dat is natuurlijk wel de bekendste Nederlandse filmregisseur. Het lijkt me leuk om kennis met hem te maken daar."

Op 13 juli wordt Steve's film vertoond in Cannes. De korte film 'Joy' is hier te bekijken.