Fietstocht West-Friese Omringdijk zamelt geld in voor sporters met beperking

Het is dit jaar de tiende keer dat De Ronde van de West-Friese Omringdijk plaatsvindt. De fietstocht zit vol met historie, culinaire en culturele stops. Onderweg zijn verzorgingsposten en daar kunnen deelnemers genieten van typische West-Friese lekkernijen, zoals krentenmik of Enkhuizer koeken.

Er zijn routes met verschillende afstanden, van 50, 80 of 135 kilometer. De tocht eindigt ook op het startpunt, namelijk bij het Stoommachinemuseum in Medemblik. De deelnemers kunnen daar buiten de stoommachines bewonderen. Deelnemers die ergens anders starten, zoals in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Schagen, komen die dag ook langs het Stoommachinemuseum, maar hebben daar een tussenstop.

Organisator van de fietstocht, Stichting Sportevenementen Le Champion, verwacht morgen veel animo bij start van het fietsevenement.

(On)Beperkt Sporten

Het goede doel van de Ronde van de West-Friese Omringdijk is West-Friesland: (On)Beperkt Sporten, dat zich inzet om mensen met een beperking zo laagdrempelig mogelijk kennis te laten maken met sport en bewegen. Deelnemers kunnen bij inschrijving voor de fietstocht een vrijwillige bijdrage doen aan het goede doel.

Marieke Wever van Team Sportservice West-Friesland vertelt op WEEFF Radio dat het opgehaalde geld moet bijdragen aan het realiseren van een uitleen voor sportmaterialen. "Wanneer iemand met een beperking een sport wil uitproberen, zoals rolstoelbasketbal, dan is het fijn dat zij eerst een rolstoel kunnen krijgen, om te kijken of ze de sport wel echt wat vinden. We hopen dat er met dit goede doel een start wordt gemaakt om dat te realiseren", zegt Wever.

Luister het hele gesprek met Marieke Wever van Team Sportservice West-Friesland hier terug: