Samenvatting: FC Volendam haalt dubbele cijfers in eerste oefenduel

Met drie verschillende elftallen heeft FC Volendam vrijdagavond ruim gewonnen van de amateurs van Woudia All Stars. In Westwoud eindigde de oefenwedstrijd in 0-12. Martijn Kaars en Milan Zonneveld lieten zich gelden met een hattrick.

Samenvatting Woudia All Stars - FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Bij de profs bleven 'uit voorzorg' Robert Mühren en Micky van de Ven buiten de lijnen. Kevin Visser heeft nog wat meer tijd nodig voordat hij zijn rentree kan maken na een kruisbandblessure die hij een jaar geleden opliep. De thuisclub hield Volendam het eerste kwartier van scoren af. Toen aanvaller Jim Beers de score opende na zeventien minuten was het verzet direct gebroken van vierdeklasser VV Woudia, dat bestond uit eerste elftalspelers aangevuld met oud-Woudianen. Martijn Bennis zorgde vijf minuten na de 0-1 voor het tweede doelpunt van de avond door de bal in eigen doel te werken. Mike Eerdhuijzen maakte met een verwoestend afstandsschot de derde goal, waarna trainer Wim Jonk elf nieuwe spelers het veld in bracht.

De oefenwedstrijd VV Woudia- FC Volendam werd gespeeld op Sportpark Woudlust

Hattrick Kaars Tot het nieuwe elftal behoorde Martijn Kaars. Hij liet in een half uur zijn kwalitiet zien door drie keer te scoren, waarbij de 0-5 er eentje was om door een ringetje te halen. Kaars volleerde de bal na een tiki-taka aanval met de buitenkant schoen in de winkelhaak van het doel. Tekst gaat verder onder de tweet.

Naast Kaars was ook Lequincio Zeefuik trefzeker, waardoor het na uur 0-7 stond op Sportpark Woudlust. Doelman Marko Deronja, die op proef is bij FC Volendam stond in dat half uur op doel, maar het bleef stil voor het doel van de Sloveen. Tekst loopt verder onder de foto

Keeper Marko Deronja deed een half uurtje mee en kreeg niets te doen - NH Sport / Edward Dekker

Op jacht naar de tien Het derde half uur stuurde Jonk een elftal jonge spelers het veld in. Zij kregen de taak om de dubbele cijfers te halen. En met succes, want via Achraf Douiri, Milan Zonneveld en Koen Blommestein werd het 0-10. Zonneveld zorgde daarna voor het slotakkoord door de elfde en de twaalfde Volendamse goal te maken. Het laatste doelpunt maakte hij van de strafschopstip. Daarmee evenaarde hij Kaars met een hattrick. Volgende week gaat FC Volendam op trainingskamp en staat op donderdag een oefenduel tegen PEC Zwolle op het programma.