FC Volendam haalt dubbele cijfers in eerste oefenduel

Met drie verschillende elftallen heeft FC Volendam vrijdagavond ruim gewonnen van de amateurs van VV Woudia. In Westwoud eindigde de oefenwedstrijd in 0-10. Martijn Kaars en Milan Zonneveld lieten zich geleden met een hattrick.

De thuisclub hield Volendam het eerste kwartier van scoren af. Toen aanvaller Jim Beers de score opende na zeventien minuten was het verzet direct gebroken van VV Woudia, dat bestond uit eerste elftalspelers aangevuld met oud-Woudianen.

Martijn Bennis zorgde vijf minuten na de 0-1 voor het tweede doelpunt van de avond door de bal in eigen doel te werken. Mike Eerdhuijzen zorgde voor de derde goal, waarna trainer Wim Jonk elf nieuwe spelers het veld in bracht.

Hattrick Kaars

Tot het nieuwe elftal behoorde Martijn Kaars. Hij liet in een half uur zijn kwalitiet zien door drie keer te scoren. Tussendoor was ook Lequincio Zeefuik trefzeker, waardoor het na uur 0-7 stond op Sportpark Woudlust. Doelman Marko Deronja, die op proef is bij FC Volendam stond in dat half uur op doel, maar de Sloveen kreeg niets te doen.

Tekst loopt verder onder de foto