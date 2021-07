Vakantiegangers massaal in de rij voor gratis vakantietest

Lange rijen en veel moeite om een gratis vakantietest te krijgen. Sinds de website testenvoorjereis.nl deze week in gebruik is genomen, willen veel vakantiegangers zo'n gratis coronatest. "Het was hier een gekkenhuis", vertelt een medewerker van de testlocatie in Aalsmeer.

"Het was wel moeilijk om een plekje te krijgen", vertelt een jongen die zich laat testen voordat hij op vakantie gaat. "Alleen hier in Aalsmeer was nog plek. Ik heb vanuit Amsterdam een uur moeten fietsen." Daarmee bespaart hij wel 88 euro aan een test.

Via de website testenvoorjereis.nl kunnen reizigers nu een afspraak maken voor een gratis coronatest voor hun vakantie. De testuitslag wordt automatisch naar de corona-check app gestuurd.

Betaalde test afgezegd

De reizigers die een afspraak hadden voor een betaalde test, hebben deze afgezegd om geld te besparen. "Ik heb een commerciële test ingepland voor het geval ik geen afspraak zou kunnen maken. Gelukkig kwam ik er wel door", zegt een man die in de rij staat voor zijn test.

De gratis testen zijn erg in trek. Bij de testlocatie in Aalsmeer staat een flinke rij. "Er stonden rijen van een uur hier. Er waren gewoon heel veel mensen", vertelt een medewerker.

Na de test is het nog de vraag of alle papieren in orde zijn. Als dat niet het geval is, kan er alsnog een streep door de vakantie. Een vrouw die zich net heeft laten testen, heeft er alle vertrouwen in. "Ik heb een QR-code, dus ik zie geen problemen... op dit moment. We zullen het zien zondagochtend als we op Schiphol zijn, maar ik verwacht geen moeilijke dingen."