AZ'er Jorn Berkhout tekent bij en is vastberaden om het eerste te halen

Jorn Berkhout is ook de komende seizoenen speler van AZ. De verdediger ligt nu vast tot de zomer van 2026. Berkhout (19) sluit in de voorbereiding ook aan bij de ploeg van trainer Pascal Jansen.

"Het toont aan dat de club veel vertrouwen in mij heeft en daar ben ik heel blij mee", reageert Berkhout via de officiële kanalen. "Ik ben als speler volwassener geworden en heb grote stappen gezet. Dit nieuwe contract is een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Een verlenging van vijf jaar is niet niks."