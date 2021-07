Vier jaar cel voor man die 18-jarige jongen in buik stak in centrum Amsterdam

Een 22-jarige man die een 18-jarige man meermaals in zijn buik stak op 14 augustus vorig jaar op de Oudezijds Achterburgwal, is veroordeeld tot vier jaar onvoorwaardelijke celstraf voor poging tot doodslag.

Ook moet de 22-jarige man 5.650 euro schadevergoeding betalen. De mannen spraken elkaar naar aanleiding van een eerdere confrontatie op het Rembrandtplein. Toen de 22-jarige man vreesde dat de man hem opnieuw zou aanvallen, had hij kunnen weggaan. In plaats daarvan zocht hij de confrontatie. Daarom is

zijn beroep op noodweerexces verworpen. Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij nog leeft, aldus de rechtbank Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had ook tbs geëist, maar de rechtbank oordeelt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor het gevaar dat hij opnieuw ernstige geweldsdelicten zal plegen.