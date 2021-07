Gedenkpad voor Pepijn (14) geopend: "Nu zijn we toch een beetje bij hem"

Het gedenkpad is ongeveer een kilometer lang en is gemaakt door familie en vrienden van Pepijn en buurtbewoners van de slibvelden op het voormalige waterzuiveringsterrein en bewoners uit de wijken Elzenhagen en Jeugdland. "De verbroedering die hier in de buurt voelbaar was, ontroert me enorm", vertelt Titia, de moeder van Pepijn.

We kunnen iedere keer als we het willen het pad lopen. Dan zijn we toch een beetje bij Pepijn

In de weken voor zijn dood, maakte Pepijn meerdere keren een tochtje door dit bos naar de plek waar hij uiteindelijk is overleden. Een neef van Pepijn, die bij de opening aanwezig was, is blij met de gedenkplek: "Dit pad leidt nu naar de plek waar hij is overleden. Dat is een negatieve plek, maar er is nu iets moois van gemaakt. Dat maakt me trots."