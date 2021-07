Opnieuw problemen bij Testen voor Toegang: lange rijen bij testlocaties

Er kan opnieuw gefeest worden dit weekend en daarom is het weer erg druk bij de Testen voor Toegangslocaties. Wachtenden klagen dat ze al uren in de rij staan om een coronatest te kunnen doen. Volgens de organisatie zijn er voor vandaag 139.000 testafspraken gemaakt.

Meerdere mensen klagen dat ze al vanaf vroeg in de ochtend in de rij staan. 'Dit nooit meer!', klinkt het onder andere. Vanaf dit weekend mogen er voor het eerst weer festivals worden georganiseerd, waar maximaal 25.000 bezoekers welkom zijn. En deze bezoekers moeten allemaal getest worden of een vaccinatiebewijs meenemen. Al die bezoekers moeten dan wel een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien.

Wachtrijen lopen op

Bij de RAI in Amsterdam staan zelfs buiten mensen te wachten voor een test. De organisator van Testen voor Toegang, Stichting Open Nederland, bevestigt dat het inderdaad behoorlijk druk is. "We zien dat de wachtrijen oplopen bij enkele locaties waar veel boekingen zijn, zoals in de regio Amsterdam of in Breda. Wij zijn met de testaanbieders daar in gesprek om te bespreken hoe dit kan worden bespoedigd."

Ook NH Nieuws-verslaggever Melissa de Bois stond vanmiddag uren in de rij voor een test. "Het gaf een soort Efeling-gevoel." Eenmaal eindelijk aan de beurt, konden de medewerkers haar niet vertellen waarom het zo lang duurt. "Ze gaven geen specifieke reden. Er staan maar dertig hokjes en honderden mensen buiten, dus dat kan het al verklaren."

Problemen

Vorige week, toen de testlocatie open ging, stonden mensen ook al urenlang te wachten. Dat kwam naast de drukte ook door een IT-storing, die er onder andere voor zorgde dat getesten erg lang moesten wachten op een uitslag. Daarvan is volgens de organisatie nu geen sprake. "De IT-problemen van afgelopen weekend zijn opgelost en alle systemen draaien goed."