Tekenen als een pro, als je je linkerhersenhelft uitschakelt 

Misschien ken je het gevoel van frustratie als je iets wil tekenen of schilderen, een bloem, een gezicht en het lukt maar niet om het te laten lijken op hoe het er in werkelijkheid uit ziet. Marianne Snoek uit Bussum heeft de oplossing. Zet je linkerhersenhelft even in de ruststand en iedereen kan tekenen.

Zelf begon ze vrij laat met tekenen. Toen ze zich na een scheiding ging omscholen tot mode-ontwerpster, stuitte ze in de bibliotheek op het boek 'Leer Tekenen' van de Amerikaanse kunstenaar Betty Edwards en er ging een wereld voor haar open: "Ik ging de oefeningen stap voor stap doen en ik had een gevoel van thuiskomen." Van de modeopleiding kwam het niet meer. Nu, twintig jaar later, heeft Snoek een tekenschool, de Sophia Academie voor Creatieve Ontwikkeling en leert ze mensen de methode waarmee zij ontdekte dat ze kon tekenen.





Maar hoe schakel je één hersenhelft uit, zodat je met je andere helft aan het werk kan. Dat doe je door, bijvoorbeeld, een veertje of een bloemblaadje na te tekenen, zonder naar je papier te kijken. "Je zit afgewend van je papier en je gaat met je ogen langs de lijnen van wat je aan het tekenen bent en je potlood beweeg je heel langzaam mee over het papier" Je denkt dan eerst dat is een bloemblaadje - dat is links."

In ruststand

Die linkerkant gaat in de ruststand doordat je niet naar je papier kijkt, alleen heel goed naar dat blaadje en "dan ga je alle details zien", vertelt Snoek: "Mensen bloeien daarvan op en worden er helemaal opgewonden van." Snoek gebruikt de methode zelf bij het maken van portretten en dat werpt zijn vruchten af, want even geleden werd ze genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs. "Dat was een soort erkenning van al die jaren. Dat het gezien wordt wat je doet."





Bijkomend voordeel is dat als je je rechterbrein traint door de linkerkant af en toe even op de pauzestand te zetten, dat je, volgens Snoek, anders naar de wereld gaat kijken. "In ons rechterbrein zit ons creatieve vermogen. Een cursist vertelde me: "Als ik nu naar mijn lastige moeder kijk, kijk ik anders naar haar. Ik ga anders met haar om." Een ander soort intelligentie wordt gevoed."