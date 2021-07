Kwetsbare groep valt in een gaatje: zorgen politiek over verdwijnen ziekenhuistandarts

Het mogelijk verdwijnen van de polikliniek bijzondere tandheelkunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is ook bij de Tweede Kamerfractie van de SP slecht gevallen. Kamerlid Maarten Hijink gaat maandag demissionair minister Van Ark aan de tand voelen over de mogelijke sluiting. "Het gaat hier om een groep kwetsbare patiënten, het is voor hen belangrijk dat de zorg bereikbaar blijft", zegt hij tegen NH Nieuws.

Het voornemen van Noordwest is om eind dit jaar te stoppen met de polikliniek. Reden om de stekker eruit te trekken is dat het ziekenhuis zich meer op acute zorg wil richten. Tandartszorg is planbaar en kan ook ergens anders aangeboden worden, zeggen zij.

Maar het gaat ook om mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme, mensen met een extreme kokhalsreflex of kaakgewrichtsproblemen, die niet naar een normale tandarts kunnen.

Eerder meldden we al dat er grote onrust is ontstaan onder patiënten van de polikliniek bijzondere tandheelkunde. Het gaat om kinderen en volwassenen die grote angst hebben om naar de tandarts te gaan: zij kunnen bij die afdeling terecht en worden op maat geholpen.

Volgens Kamerlid Maarten Hijink is dat te makkelijk gedacht. "Kwaliteit van zorg is ook dat je niet het halve land hoeft door te reizen voordat je geholpen kan worden. Als ze verder moeten reizen waardoor ook de kosten toenemen, bestaat ook de kans dat mensen afhaken. Dat wil je niet."

'Minder, maar grotere ziekenhuizen'

Het is volgens Hijink een trend aan het worden dat ziekenhuizen steeds vaker afdelingen sluiten. "Je ziet dat er bij zorgverzekeraars en in de politiek een druk is om schaalvergroting door te voeren. Er zijn minder ziekenhuizen, maar ze worden wel steeds groter. Dat is slecht voor de bereikbaarheid van de zorg."

Nannie Kruissel uit Kwadijk is blij dat de SP het probleem aan de kaak gaat stellen. Haar zoon Tijn (25) is verstandelijk beperkt en autistisch. Voor hem is de ziekenhuistandarts de 'redding van zijn gebit'. Bekijk hier het interview dat we met haar hadden.