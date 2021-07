Flora- en Visserijdagen ook dit jaar afgelast: "Glans van evenement is er af"

De Flora- en Visserijdagen in Den Oever gaan ook dit jaar niet door. Na maanden van voorbereidingen heeft de organisatie gisteravond de knoop doorgehakt om het evenement niet door te laten gaan. "Het is zeer jammer voor de gemeenschap en de promotie van de visserij", zegt secretaris Arnoud Vooijs.

De afgelopen maanden heeft de organisatie van beide feesten intensief contact gehad met de horecapartijen en de lokale overheid om te onderzoeken wat mogelijk en verantwoord is. Gezien de huidige coronaregels wordt het meerdaagse feest als ‘evenement’ beschouwd en daarvoor gelden strikte regels. "Wij kunnen niet de visserijdagen organiseren zoals het hoort te zijn met de huidige maatregelen", vertelt Vooijs. "We zijn bang dat de glans van het evenement verdwijnt."

Naast toegangstesten mogen als gevolg van de coronaregels bijvoorbeeld geen openbare toegangen naar de afgesloten horecagebieden worden gerealiseerd, geldt een strikte toegangscontrole en is bepaald dat eenieder die de ‘horecabubbel’ betreedt dit maar één keer per dag mag doen.

Geen Floragevoel

Naast alle praktische problemen betekent dit ook dat de organisatie samen met de horeca-uitbaters verantwoordelijk is voor de handhaving van deze regels. Volgens Arnoud Vooijs is het evenement niet te organiseren zolang de versoepelingen zich in deze fase bevinden. "Waar wij voor staan en onze activiteiten, zoals de visproeverijen, kunnen niet met de anderhalve-meter regel. Dat is voor ons ook niet te handhaven."

Het volledig programma was al voorbereid en ook de vergunningen waren allemaal al aangevraagd. "We hebben heel lang de hoop gehad dat er eerder versoepeld kan worden, maar helaas is dat nog niet gebeurd."

De organisatie gaat geen alternatief programma organiseren en ook een andere datum, later in het jaar, zit er niet in voor de Flora en Visserijdagen. "Helaas kunnen we geen alternatief bieden. We hopen op een mooi evenement voor volgend jaar", aldus Arnoud Vooijs.