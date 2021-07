"We hebben fouten gemaakt met het Stationsplein, drie keer is scheepsrecht"

Het openbaar vervoer moet volgens ChristenUnie centraal staan bij de herontwikkeling van het stationsgebied in Haarlem. Maar ook wonen, verblijven en meer groen zijn onderdeel van het plan, zo staat in de toekomstvisie die gisteravond brede steun kreeg tijdens de raadsvergadering.

“Het moet helemaal anders op het Stationsplein”, zegt raadslid Frank Visser van de ChristenUnie. “Dat de visie in de raad is aangenomen betekent een eerste stap om het plein op te knappen. De gemeente gaat nu onderhandelen met de projectontwikkelaar van de kantoren en de sporthal.”

Er zijn nog vele varianten van hoe het plein er uiteindelijk uit moet komen te zien. Het belangrijkste uitgangspunt is volgens Visser het openbaar vervoer. “De bussen moeten hier blijven”, vindt hij. “In het plan staat dat er geen bus meer op het station mag komen. Die zouden naar Spaarnwoude moeten, maar daar kan je niet alle groei opvangen. Daar maken wij ons zorgen over."

Tram

Het Stationsplein zou zo moeten worden ingericht dat er in de toekomst een trambaan gerealiseerd kan worden. “De komende tien jaar ligt die tram er waarschijnlijk nog niet. Maar we willen wel al iets aan het plein veranderen. Wij willen dat het zo ontworpen wordt dat er in de toekomst een tram kan komen. Voor nu kiezen we dan een tijdelijke invulling en maken dat zo aantrekkelijk mogelijk met veel groen en zitjes.”