Verdwenen bijensoort na dertig jaar teruggevonden op Texel

Dertig jaar lang was er geen waddenviltbij in Nederland meer gespot. Daarom dat de bij op de Rode Lijst voor bedreigde soorten kwam te staan onder de categorie 'Verdwenen uit Nederland'. Gerichte zoekpogingen naar het beestje op oude vindplaatsen leverde niets op. Maar deze zomer is de bij herontdekt op Texel.

De waddenviltbij is een koekoeksbij. Het vrouwtje bouwt zelf geen nest, maar legt haar eitjes in het nest van een andere soort. In heel Europa is het beestje zeldzaam, want het leeft maar in twee delen van ons continent, namelijk in berggebieden in Centraal-Europa en duingebieden langs de Noord- en Oostzee. Dat deze bij in Nederland leeft, is dus van groot belang. "Het is hartstikke leuk dat we hem weer gevonden hebben", vertelt boswachter Erik van der Spek van Staatsbosbeheer Texel enthousiast.

Ergens anders niet gevonden

Eén van de eerste waddenviltbijen werd gevonden bij het Zwanenwater en verschillende Waddeneilanden. De laatste jaren werd deze soort door bijenkenners niet teruggevonden en de laatste vondst was in 1991 op Texel.

Menno Reemer, EIS Kenniscentrum Insecten, vond de bij pas geleden na 30 jaar weer op Texel. Daarna is boswachter Van der Spek naar dezelfde plek gegaan en vond het beestje ook. "Het is een dier wat ik normaal alleen uit de boekjes ken", vertelt Van der Spek.

Bescherming van het dier

"Het is één van de nog acht of negen soorten die historisch van Texel bekend zijn. Het is daarom leuk en speciaal om hem weer terug te vinden." Volgens Van der Spek zegt het namelijk iets over de kwaliteit van het gebied.



De Provincie Noord-Holland heeft op de planning staan meer onderzoek te doen naar enkele bedreigde bijensoorten die op Texel belangrijke populaties hebben. De herontdekking van de waddenviltbij biedt hier goede aanknopingspunten voor. "We hebben nu een beter beeld van wat deze bijen nodig hebben en waar ze zitten. We kunnen dezelfde soort natuurgebieden gaan creëren om zo te hopen dat ze ook naar deze plekken trekken."