Theaterspektakel in weiland Ransdorp gaat over de strijd tussen arm en rijk

Het weiland bij Ransdorp is dit weekend omgetoverd tot een heus theaterfestival. In het muziekspektakel De Stolp dat door 100 man wordt gespeeld, draait het om de gespannen verhouding tussen stad en platteland. Want precies 100 jaar geleden, in 1921 werd landelijk Noord bij Amsterdam gevoegd. De zeer arme boerendorpen zoals Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Zunderdorp, Nieuwendam en Buiksloot werden door de rijke stad opgeslokt.

Geplaagd door watersnoodrampen en de Spaanse Griep waren de dorpelingen er erg blij mee. Honderd jaar later is het totaal anders nu de rijken met veel geld de huizen en stolpen opkopen. Het is een hilarisch moment in de meer dan twee uur durende voorstelling. Als een vogelliefhebber op een boerenkar in het weiland schreeuwt om stilte en de muziek van de harmonie, het zwijgen op wil leggen. Als er geen gehoor aan gegeven wordt, roept hij met een megafoon: "Stoppen met die takkeherrie. Het is hier een stiltegebied."

Quote "Hoe is de ziel van de het platteland nog te bewaren als de stolpen voor tonnen worden verkocht" Pieter Stellingwerf - regisseur De stolp

Het stuk De Stolp slaat zowel op de boerderij als op een glazen stolp, legt regisseur Pieter Stellingwerf uit: "Het draait om de ziel van het platteland. In hoeverre is die nog te bewaren als de stolpen voor tonnen verkocht worden aan mensen uit de stad." Rob den Hartog is een van de amateurspelers en woont in Ransdorp: "Ik kocht mijn huis in 2017 en dat is nu al 60 procent duurder. Waar gaat het over?" Hij speelt de klunzige decorbouwer en heeft het voortdurend aan de stok met de regisseur, Harriet Stroet. Zij is opgegroeid in Ransdorp en is terug om een voorstelling te maken. "Het grote vraagstuk van De Stolp is, hoe blijf je trouw aan het platteland en het boerenleven. En hoe blijf je uit handen van projectontwikkelaars met dollartekens in hun ogen."

Vogelaar schreeuwt met megafoon naar muziekvoorstelling: "Stoppen met die takke herrie het is een stiltegebied" - NH Nieuws

De Stolp is tien keer te zien tussen 1 en 17 juli in het weiland aan Bloemendalergouw 11 te Ransdorp. Aanvang telkens 20.00 uur. Kaarten kosten 25 euro, reserveren kan via www.de-stolp-amsterdam.nl