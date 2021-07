Strandtenten zeggen plastic rietjes, bekers en bestek op terrassen vaarwel

Er doen elf paviljoens mee. Zes van de eerste elf koplopers staan in Zandvoort, Overveen en Bloemendaal aan Zee: Bronze Beach, Fuel, Mifune, Gestrand, Rapa Nui en The Spot. De rest vind je op Texel, in Velsen-Noord en Wijk aan Zee.

Wegwerpplastic

Het gaat hierbij vooral om het niet meer gebruiken van wegwerpplastic dat makkelijk de zee in waait. Alles moet bijdragen aan het verminderen van de ‘plastic soep’, die de Noordzee al langer met afgedankt plastic bevuilt.

De paviljoens gaan nog een stapje verder dan de nieuwe Europese wetgeving. Die nieuwe wet maakt dat het gebruik van plastic zoals rietjes en bestek, verboden is. Honingstaafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen die via het strand de zee in waaien, zijn bij de bewuste elf tenten in de provincie ook verleden tijd.

Het kan

De noodzaak voor het initiatief is groot. De helft van plastic in zee komt van de tien meest op het strand gevonden en slechts één keer te gebruiken plastics. Wegwerpplastic is licht en kan ook makkelijk door meeuwen worden verspreid, waardoor het vervolgens in het water terechtkomt.

De Noord-Hollandse paviljoens laten met hun overstap zien dat het kan; afkomen van ‘wegwaaiplastic’. Meer paviljoens staan te trappelen om mee te doen. Onderweg naar plasticvrije terrassen zijn Texel Beachhouse, Bloomingdale, Later aan Zee, Parnassia, Woodstock, Beachclub Texel, Nius Beachhouse en Mango’s beach bar.

Den Haag

Het project Plasticvrij Terras werd voor een deel betaald door de provincie Noord-Holland. De bordjes bij de strandtenten zijn gemaakt van strandafval opgeraapt door de vrijwilligers van Juttersgeluk uit Bloemendaal; een ‘beach cleanup stichting’ die vervuiling van het strand tegengaat. Tijdens hun juttochten verzamelen zij zoveel mogelijk zwerfplastic dat op het strand ligt. Den Haag was Noord-Holland trouwens een stapje voor, daar is het bannen van plastic al langer gewoon.