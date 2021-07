Schrijfster Lale Gül nieuwe columnist bij Het Parool

Gül publiceerde afgelopen februari haar debuutroman Ik ga leven, waarin zij schrijft over opgroeien in een streng-islamitische omgeving. Van het boek zijn inmiddels 140.000 exemplaren verkocht en er wordt gewerkt aan een verfilming. Ze is bezig met haar tweede boek.

Bedreigingen

Sinds de publicatie van haar boek wordt Gül veelvuldigd bedreigd. Ook heeft ze in die tijd noodgedwongen het huis van haar ouders moeten verlaten. Daarover zei ze eerder: "Ik ben door mijn familie verstoten. De pleuris brak helemaal uit toen ik door Geert Wilders werd geprezen. Hij noemde me een held of zo. Dat was de druppel."

Ook over haar column verwacht ze negatieve reacties, maar ze is niet van plan zich daardoor af te laten schrikken: "Ik denk dat ik daar een beter schild voor heb", meldt de schrijfster in een interview met het Parool.