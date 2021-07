Excuses Halsema over slavernijverleden halen internationale media: 'Historische wending'

Zo spreekt de Belgische krant De Morgen over het feit dat de jaarlijkse Keti Koti-viering dankzij de speech een 'historische wending' kreeg. De krant trekt de vergelijking met België, waar net als in Nederland al jaren debatten worden gevoerd over hoe er met het koloniale verleden moet worden omgegaan. De Belgische regering heeft, overigens net als de Nederlandse, vooralsnog geen excuses aangeboden.

Punt van zorg

De Süddeutsche Zeitung heeft het ook over historische woorden die Halsema uitsprak. De krant werpt verder zijn licht over de situatie in Nederland. "Vragen over historische schuld en herstel zijn de laatste tijd een punt van zorg in Nederland; waarschijnlijk ook omdat een deel van het verleden is onderdrukt. Het land verontschuldigde zich pas in 2020 voor zijn betrokkenheid bij de Holocaust. Het koloniale tijdperk, met name de brute militaire acties in Indonesië na de onafhankelijkheidsverklaring in 1945, is nog onvoldoende aangepakt. Dit alles vermengt zich onheilspellend met het immigranten- en racismedebat, waarin linkse identiteitspolitici duelleren met rechtse nationalisten."

Ook de BBC besteedt aandacht aan de speech van Halsema en plaatst de kanttekening dat de excuses haar lijnrecht tegenover demissionair minister-president Mark Rutte zetten. Die gaf tijdens het racismedebat in de Tweede Kamer vorig jaar aan dat excuses kunnen leiden tot verdere polarisatie en dat het ervoor kan zorgen dat er bij veel mensen pijnlijke herinneringen weer boven zullen komen. De omroep legt in het artikel verder nog de rol van Nederland in de slavernijtijd uit.

Ambtswoning

De Washington Post besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan het onderwerp en noemt daarin ook de ambtswoning van de burgemeester, die ze ondanks de pijnlijke geschiedenis niet hoeft te verlaten. De krant meldt verder dat er in Nederland over nagedacht wordt om van Keti Koti, 'de Nederlandse equivalent van Juneteeth', een nationale feestdag te maken.