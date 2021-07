Julianapark en station krijgen weer cameratoezicht om overlast tegen te gaan

Station Hoorn en in het Julianapark in Hoorn krijgen vanaf 30 juni en 2 juli cameratoezicht. In beide gebieden wordt veel overlast ondervonden door hangjeugd, zoals alcoholgebruik, criminaliteit, lawaai en het achterlaten van afval. Burgemeester Nieuwenburg is ' overtuigd van het preventieve effect van cameratoezicht in dit gebied'.

Vorig jaar plaatste de gemeente in de zomer ook al camera’s bij het strand in het Julianapark. Al langer was er in het park sprake van nachtelijke vandalisme en hangjongeren. "Dat er toezicht komt, is heel goed, want de overlast neemt alleen maar toe", vertelde Sydney Groot van eettent Slijs destijds aan NH Nieuws.

Het aantal incidenten bleef na het plaatsen van de camera’s vorig jaar beperkt en ook leek de overlast zich niet al teveel te verplaatsen. Al is het lastig vast te stellen in hoeverre het cameratoezicht daaraan heeft bijgedragen.

Een paar weken geleden werd er ingegrepen door handhaving en werden er op één dag 24 boetes uitgedeeld. Grote groepen jongeren kwamen in het park bij elkaar, gebruikten drugs en lachgas, er werd gevochten en illegale feestjes gehouden. Extra beveiligers werden vanuit de gemeente ingehuurd om toezicht te houden.

Preventief

De politie heeft de afgelopen jaren extra toezicht gehouden in beide gebieden om de overlast tegen te gaan. Maar dit had onvoldoende effect. De camera’s werken preventief en met behulp van de camera’s, die 24 uur per dag opnemen, kunnen de beelden van incidenten worden teruggezocht.

Tijdelijk

De camera’s op beide locaties zijn tijdelijk. In het Julianapark zullen ze tot en met 30 september 2021 ingezet worden en bij het station tot 15 november 2021. Het termijn kan verlengd worden, als het de openbare orde ten goede komt.

Na afloop van de cameratoezicht periode zal de werking geëvalueerd worden.