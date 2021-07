Raad Haarlem unaniem: géén supermarkt op plek van Bison Bowling

Omdat het de eerste keer niet helemaal duidelijk was, heeft de gemeenteraad van Haarlem zich gisteravond unaniem nogmaals achter de boodschap geschaard: er mag geen supermarkt komen op de plek waar nu Bison Bowling staat in Haarlem-Noord.

Wethouder Floor Roduner moet deze boodschap overbrengen aan Hoorne Vastgoed dat blijft vasthouden aan het plan om op die plek aan de Orionweg een super te beginnen.

Ongenoegen

In 2020 bracht de gemeenteraad een boodschap naar buiten die dubbel was uit te leggen. Toen mocht er geen supermarkt komen, tenzij er draagvlak voor was in de buurt. Hoorne Vastgoed probeert nu uit alle macht werkgroepen in de buurt op te richten om omwonenden over de brug te krijgen. Dit vaak tot ongenoegen van buren die het voelen alsof ze voor het karretje van Hoorne Vastgoed worden gespannen.

Doordrijven

Met de hardere boodschap van gisteravond hoopt de gemeenteraad nu voor eens en voor altijd duidelijk te zijn. Dus of er nu wel of geen draagvlak is: er komt op die plek geen supermarkt. In de wijk is overigens aangegeven dat men vindt dat er al genoeg supermarkten zijn en is er helemaal geen behoefte aan. Bovendien hebben de buren geen trek in al het verkeer en geluid dat een supermarkt met zich meebrengt.

Buurtbewoners gaven begin juni aan tijdens een commissievergadering dat zij bang zijn dat de ontwikkelaar zijn zin gaat doordrijven ondanks de bezwaren in de wijk. En ondanks een eerdere belofte van de gemeente dat er geen supermarkt mocht komen.

Bison Bowling heeft de locatie verkocht en op de plek komen woningen en de grond maakt nu onderdeel uit van een groot woningbouwproject Orionzone.