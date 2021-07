Natuurlijk Noord-Holland: Van gifbelt naar natuur in het Diemerpark

Nachtegalen en blauwborsten, slangenkruid en kaardebol: het Diemerpark bij IJburg in Amsterdam is een tegenstelling zoals je dat bijna nergens ziet. Pal naast de nieuwe stadswijk is rijke natuur ontstaan waar niet zo lang geleden nog één van de goorste gifbelten van Europa lag. Verenigd in de stichting Vrienden van het Diemerpark doen omwonenden hun best om 'hun' natuur te beschermen. Zij zijn de perfecte natuurgidsen voor dit gebied.

Leen Pouwels woont al jaren op IJburg. "Dat we deze natuur dichtbij hebben, maakt het wonen op IJburg geweldig." Op haar knieën bekijkt Leen plantjes tot in de bloemknop. Ze snuffelt aan een wilde rozenstruik. "Deze roos lijkt heel erg op de wilde rozensoort egelantier, maar ook op de hondsroos of rimpelroos. Je kunt ze uit elkaar houden door er aan te ruiken. De egelantier ruikt naar appeltjes." We hebben te maken met de hondsroos want deze struik ruikt naar roos. In de beboste strook naast het Amsterdam-Rijnkanaal staan we stil om te luisteren. Johan Vlug, medebestuurslid van Vrienden van het Diemerpark komt er bij staan. De nachtegaal die we luidkeels horen zingen is niet te zien. "Zoveel kabaal als er uit dat keeltje komt, dat is ongelooflijk. Maar toch blijft hij onzichtbaar tussen het gebladerte." Gif Ooit reden vrachtwagens met industrieel afval vanuit heel Europa naar de Diemerzeedijk. Je kunt het zo gek niet bedenken: afgewerkte olie, afgekeurd landbouwgif, reststoffen van chemische productie en ziekenhuisafval: alles belandde op de gifbelt van de Diemerzeedijk. Dat gif ligt er nog want het bleek te kostbaar en eigenlijk vrijwel onmogelijk om de giftige stoffen die er liggen verantwoord te verwerken. Het is er nog steeds, diep weggestopt onder de grond, van de rest van de wereld afgesloten met een damwand van tientallen meters diep, afgedekt met een dikke 'leeflaag' en voorzien van pompen zodat vervuild grondwater niet naar de omgeving kan lekken. Bomen worden geweerd om te voorkomen dat ze met hun wortels verbinding maken met het gif. Tekst gaat verder onder video.

Natuurlijk Noord-Holland: Van gifbelt naar natuur in het Diemerpark - NH Nieuws

Plastificering Inmiddels wordt de natuur van het Diemerpark niet bedreigd door het gif uit de bodem, maar door nieuwe plannen aan de oppervlakte. Kees Lakerveld, voorzitter van de Vrienden van het Diemerpark noemt het 'de plastificering van het Diemerpark'. "De gemeente wil het aantal sportvelden in het Diemerpark grofweg verdubbelen. Die zien er wel groen uit, maar dat is verneukeratief: het zijn kunstgrasvelden, ze zijn van plastic." De vele jonge kauwen die vandaag in het Diemerpark naar voedsel zoeken, blijven weg van de hockey- en voetbalvelden. "Daar hebben vogels niets te zoeken. Er groeit niets, er leeft niets. Nog meer sportvelden in het Diemerpark gaat rechtsreeks ten koste van de natuur die er nu is. Dat willen we niet. Ze moeten die nieuwe sportvelden maken op de uitbreiding van IJburg die nu wordt aangelegd. Hier liggen nu al meer sportvelden dan oorspronkelijk de bedoeling was!" De Diemerzeedijk blijft de gemoederen beroeren. In de 17e eeuw voerden de Geuzen hier al strijd met de Spanjaarden. Er is stad en er is natuur. Er is groen en oprukkend plastic. Het Diemerpark is een boeiend veld vol tegenstrijdigheden.