Muziektalent Vincent (6) wordt eerste bij landelijke muziekwedstrijd

"Vincent is door het dolle heen want hij heeft een gedeelde eerste plaats in de leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar oud gekregen! En eerlijk is eerlijk, Vincent heeft er heel hard voor geoefend, dus welverdiend", zegt zij trotse vader Edward Polak.

Vincent speelt nog maar één jaar piano en het zingen heeft hij zichzelf aangeleerd. Zijn grote droom? Vincent: "Dat op alle basisscholen in heel Nederland muziekles gegeven wordt."

Op zijn basisschool in Hauwert geven ze sinds vorig jaar aan de bovenbouwgroepen al structureel muziekles. Na de zomer zal dat ook in de onderbouw gebeuren. In Noord-Holland gaat dat het afgelopen jaar de goede kant uit. Op steeds meer basisscholen wordt structureel muziekles gegeven. In de gemeente Medemblik waar Vincent woont, krijgen alle basisscholen sinds een jaar muzieksubsidie om een vakdocent op school in te zetten voor structureel les.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: