Benauwde vissen in Alkmaarse wateren moeten nog steeds naar adem happen

De benauwde vissen in het water in en rondom Alkmaar zijn nog niet uit de gevarenzone. Na het noodweer van twee weken geleden, bleek het zuurstofgehalte in de sloten erg laag, en hapten vissen letterlijk naar adem aan het wateroppervlak. "Buiten Alkmaar is het zuurstof weer op peil, maar ín de stad nog niet", zegt het waterschap. "Van een massale vissterfte, waar rekening mee werd gehouden, is gelukkig geen sprake."

"De gemalen hebben op volle kracht gedraaid. Dat zorgt voor verstoring van de bodem. Daarnaast is er veel vuil en grond van de straten en akkers en uit de riooloverstorten in het water terecht gekomen", vertelde Hoogheemraad Klazien Hartog vorige week aan NH Nieuws.

Gehoopt werd dat de natuur zelf orde op zaken zou stellen, maar dat gaat trager dan gewenst in het water in Alkmaar. "Het herstel in de sloten en grachten gaat langzamer dan verwacht", licht woordvoerder Marko Cortel van het Hoogheemraadschap toe.

"Uit onze dagelijkse metingen blijkt dat het gehalte in de stad nog onder de 4 microgram zuurstof per liter zit." Vier is het minimum dat vissen nodig hebben. "Maar het beeld is ook wisselend, diffuus. Op sommige plekken is het goed, op andere zitten we er nog onder."

"Gelukkig zijn vissen slimme beestjes. Zodra ze merken dat het zuurstofgehalte niet goed is voor hen, zoeken ze plekken waar het beter is. Echter, niet elke vis redt dat." Voorlopig laat het waterschap het aan de natuur om zichzelf te herstellen.

De situatie wordt de komende tijd nog nauwlettend gevolgd. "Mochten er weer grote groepen naar lucht happende vissen zijn, die zien we nu niet meer, dan kunnen we alsnog besluiten om de vissen te vangen en naar zuurstofrijke plekken over te brengen."