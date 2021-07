Bedrijfsbus ombouwen tot camper populairder dan ooit: "Was mijn droom"

Niet alleen de verkoop van camperbusjes is tijdens corona enorm toegenomen, ook het zelf ombouwen van een bestelbus tot camper is populairder dan ooit. Dat merken ze niet alleen bij het RDW, maar ziet ook hobby-busjesbouwer Ruby Horstman. "Het is echt bizar hoeveel mensen mij om informatie vragen."

Ruby Horstman bouwt zelf camperbusjes - Michael van der Putten

Ruby is een creatieve alleskunner. Toen deze artdirector en motion-designer vlak voor corona voor zichzelf begon, hield ze in de weekenden tijd over. Het leek haar een leuk idee om in die vrije uren een eigen camperbus te bouwen. "Het was altijd al een droom om mijn eigen camper te bouwen, dus dat ben ik toen gaan doen. Ik heb het hele proces zelf ontdekt en uitgevonden. Dat was best wel een klus." Meten is weten Om een bestelbus om te bouwen tot camper, moet je heel precies alle afmetingen weten van de binnenkant. "Van alle op de millimeter nauwkeurige opmetingen heb ik bouwtekeningen gemaakt. Ook de schuin aflopende zijkant moet op de millimeter kloppen." Die bouwtekeningen zijn de basis voor de bouw. Hierdoor weet Ruby exact waar de kastjes, tafels en lampjes komen.

Zelf camperbusje bouwen - NH Nieuws

Ruby was ongeveer vier maanden bezig met haar bus. Op haar Instagramaccount @volghetbussie postte ze de stappen. Ze merkte daardoor hoeveel mensen met belangstelling haar bouwproject volgden en haar om advies vroegen. "Ik merkte ineens dat er veel mensen busjes aan het verbouwen zijn, dat was echt bizar. Ontzettend veel mensen zijn me gaan volgen en ik krijg veel vragen. Ik probeer die altijd te beantwoorden omdat ik nog weet wat voor zoektocht het bouwen van een busjes voor mezelf is geweest."

Ruben Weller snapt wel dat campertjes populair zijn. Hij gaat al sinds zijn jeugd met de meest legendarische bus op vakantie. "We hebben deze VW-bus al 32 jaar. Hij was van mijn vader die helaas is overleden. Daarna hebben mijn tweelingbroer Jan en ik hem helemaal opgekapt. We hebben zelfs een lascursus gedaan, om het frame te kunnen lassen. De drie maanden die we voor de opknapbeurt hadden berekend, werden er uiteindelijk dertien, maar het resultaat mag er zijn." Gevoel van vrijheid Terwijl Ruben met een grote glimlach in zijn busje rijdt. Vertelt hij hoe 'chill' het is om de vrijheid van een camper te ervaren. "Zo’n camperbusje geeft enorm veel vrijheid en iedereen lacht: jong en oud. Dat is echt heel leuk." Drukte bij RDW Bij de RDW is het ontzettend druk met aanmeldingen voor omgebouwde busjes. "Eerst hadden ze daar maximaal drie aanmeldingen per week. Nu zijn dat er vier per dag", zegt Ruby. Inmiddels heeft deze creatieveling haar tweede busje bijna af, waar ze nog een eigenaar voor zoekt. Ook werkt ze inmiddels aan het derde busje, maar het moet allemaal wel een hobby blijven. "Ik doe dit gewoon zolang ik er plezier in heb. Ik vind het namelijk gewoon leuk om busjes te bouwen."