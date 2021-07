Mysterie rond gevonden trouwring op dak van appartement: wie is hem kwijt?

Wanneer schilder Age Knossen tijdens een klus op het dak van een appartementencomplex in Haarlem-Noord staat, valt zijn oog op iets glinsterends. Een trouwring gegraveerd met namen en datum. Hij is een grote zoektocht begonnen, want Knossen hoopt de rechtmatige eigenaar terug te vinden.

Na de bijzondere vondst begon Knossen via sociale media een zoekactie naar Joop of Rose, de namen die in de ring staan. Naast de namen staat er een datum uit het jaar 2000 in. “Mijn oog viel precies op de ring”, vertelt hij. “Dat is heel gek want je staat op een dak naar een nog te schilderen deur te kijken, en dan vind je een trouwring.”

Gissen

Hoe de ring bovenop het dak terecht is gekomen, blijft gissen. “Er zit een meeuwennest. Het moet haast wel dat een van die beesten de ring per ongeluk heeft meegenomen. Of Joop of Rose was boos en heeft het op het dak gegooid.”

Nog niemand heeft zich bij Knossen gemeld. Toch hoopt hij dat hij de eigenaar zal vinden. "Het lijkt me ook iets heel dierbaars en dat moet gewoon terugkomen."