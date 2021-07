Edam tijdens de lockdown: 155 dagen in 155 foto's nu bijeen in magazine

De lockdown-foto's van Marianne Jonkman zijn gebundeld in een magazine. De fotograaf maakte tijdens de tweede lockdown op haar dagelijkse wandeling een foto van haar woonplaats Edam. Die foto's plaatste zij elke dag op haar site en waren al snel een hit op sociale media. Na 155 dagen, en dus 155 foto's, is de fotograaf hiermee gestopt.

Het verstilde eeuwenoude centrum van Edam riepen veel positieve reacties op. "Mensen zeiden tegen me dat ze naar de foto's uitkeken. Het gaf ze houvast in een hele rare periode", vertelt Marianne. Nu zijn al die foto's afgedrukt in een magazine. Tijdens de 100ste foto maakten NH Nieuws de onderstaande reportage. Tekst gaat verder onder video.

Marianne is er nu mee gestopt omdat de lockdown zo goed als over is. "Ik heb op 18 mei mijn laatste foto gemaakt, omdat er weer versoepelingen werden aangekondigd. Maar ik stopte ook - moet ik eerlijk bekennen - omdat ik op vakantie ging. En er mocht natuurlijk geen dag ontbreken." Ze is heel blij met het magazine: "Nu zie je pas het geheel en het geeft toch een heel goed beeld van Edam tijdens de lockdown. Een mooie terugblik." Marianne wandelt nog wel elke dag, maar zonder camera: "Soms als ik weer iets moois zie, denk ik: 'waarom heb ik mijn fototoestel niet bij me?'"

Het magazine is 28 pagina’s dik en is voor 15 euro te koop bij boekwinkel ’t Pakhuys in Edam of via www.mariannejonkman.nl. Alle foto's zijn er ook te zien.

