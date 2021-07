Bouwgrond Muider nieuwbouwproject mogelijk vervuild, stadsraad eist bouwstop

De vervuilde grond was bij de bewoners tot nu toe onbekend en kwam pas boven water nadat de bewuste bewoner een Wob-verzoek deed en het bewuste rapport in handen kreeg.

Toch zijn bepaalde concentraties van beide stoffen gevaarlijk voor de gezondheid. Barium kan zorgen voor onder meer ademhalingsproblemen of hartritmestoornissen, nikkel voor allergische reacties als astma of longontsteking en op den duur zelfs long- en neuskanker.

Een bezorgde buurtbewoner dook onlangs een vier jaar oud rapport op over de bouwlocatie, waaruit bleek dat er verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater zitten. Het gaat om verhoogde concentraties barium en nikkel. Volgens het rapport zou de verhoogde concentratie barium natuurlijk te verklaren zijn, maar de concentratie aan nikkel niet.

Er is al langer veel te doen om de bouw. Enkele andere buurtbewoners stapten eerder al naar de Raad van State omdat ze overlast vrezen van de nieuwbouw. Ze vrezen dat hun tuin door het hoge gebouw in de schaduw komt te staan. Daarnaast vrezen ze dat de warmtepompen die gebruikt gaan worden herrie gaan veroorzaken. De Raad van State moet nog uitspraak doen in die kwestie.

De wijkbewoners trokken onlangs met hun zorgen aan de bel, waarna de lokale PvdA-fractie het gemeentebestuur van Gooise Meren om opheldering heeft gevraagd. Volgens burgemeester en wethouders valt het allemaal mee met de vervuiling: de streefwaarden worden wel degelijk overschreden, maar dat zou vaker voorkomen zonder dat dat meteen een bekende oorzaak heeft of dat er grote risico's aan kleven. De vervuilde grond zou de nieuwbouw in ieder geval niet in de weg staan.

Groter onderzoek

De antwoorden stellen de Muider stadsraad allesbehalve gerust. "Het antwoord is veel te kort door de bocht", zegt stadsraadvoorzitter Hans van der Steen. "Er gelden wat ons betreft niet voor niets streefwaarden voor bodemvervuiling. Als de vervuiling die waarden overschrijdt, betekent het dat er iets aan de hand is en dat het niet klopt. Er worden daar straks wel woningen gebouwd, waar mensen gaan wonen. Voor hetzelfde geld is het echt schadelijk voor de volksgezondheid. Dat moeten we niet willen."

De Stadsraad Muiden en de Wijkraad Mariahoeve dringen bij de gemeente nu aan op een onafhankelijk bodemonderzoek, een zogeheten milieueffectrapportage. "Dat moet voor ons duidelijk maken wat er nu echt allemaal in de grond zit, hoeveel het is en hoe schadelijk het is", zegt Van der Steen.

Wat hem betreft worden de resultaten ook vergeleken met andere Muider locaties. "Gegevens van onder meer De Krijgsman, het Brediusterrein en de Schoutenwerf zijn er gewoon. We kunnen dan makkelijk vergelijken of hier echt iets aan de hand is of dat het zoals men nu zegt vaker voorkomt. We willen gewoon echt zeker weten dat er hier geen gevaar is."

Of dat onderzoek er nu echt gaat komen hangt af van de gemeente. Gooise Meren heeft nog niet gereageerd op de brief van de Stadsraad Muiden en de Wijkraad Mariahoeve.