Fusie HVV Hollandia en Zwaluwen ’30 van de baan

De fusie tussen de twee voetbalverenigingen SVV Hollandia en Zwaluwen ’30 in Hoorn gaat niet door. Dat staat te lezen op de website van SVV Hollandia en in een persreactie van de gemeente Hoorn.

Op de website van HVV Hollandia staat: 'Helaas is gebleken dat de gemeente het niet eens is met onze plannen en er een verschil van mening is over hoe dit eruit moet komen te zien. Al met al zit de gemeente er strak in en luistert niet naar behoeften van clubs.'

Julianapark

De clubs wilden voor de fusie twee voetbalvelden verlengen om overeen te komen met de wensen van de KNVB. Volgens de voetbalbond moeten A-categorievelden minimaal 100 meter en maximaal 105 meter lang zijn, maar twee van de vier velden voldoen daar niet aan. Daarvoor zou een stuk van het Julianapark moeten wijken. Alleen ondanks dat er een stuk park zou terugkomen op een andere plek, was er veel onrust onder bewoners. Die zien het niet zitten dat daar bomen voor gekapt moeten worden.

In de brief van de gemeente staatdat zij van mening zijn, dat de verenigingen op basis van het aantal leden het met drie velden ook zouden moeten redden. Dan zouden de velden niet verlengd hoeven te worden ten koste van het Julianapark.

1 miljoen euro tekort

Een ander punt zou de betaling van de kosten voor horeca en kantines zijn. De gemeente heeft de Algemene Subsidie Verordening (ASV) tijdelijk verruimd voor de renovatie van de clubaccommodaties, maar de horeca en kantines vallen daar niet onder. Uit de reactie van de gemeente valt op te maken, dat daarmee de clubs een gat heeft van één miljoen euro.

Afzien van fusie

Het college heeft aan de clubs laten weten onder welke condities de fusie wel mogelijk is. De clubs hebben na dit gesprek besloten af te zien van verdere gesprekken. Wethouder Kholoud al Mobayed laat weten: "We betreuren dat de verenigingen de gesprekken over de fusie staken. Zij hebben op vrijwillige basis een plan gemaakt voor de fusie. De clubs en gemeente hebben veel inspanningen gedaan om de fusie te laten slagen. Wij hebben dit plan getoetst op de condities van de gemeente, en qua investeringen is het haalbaar. Wij blijven graag in gesprek."

Beide voetbalverenigingen waren niet bereikbaar voor commentaar.