Pas overgeplaatste panter Ginger van Landgoed Hoenderdaell overleden

Panter Fred moet het voortaan zonder zijn zus Ginger doen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. De vrouwtjespanter is onlangs overleden. Ze had de laatste maanden last van haar nieren. De laatste tijd waren de problemen verergerd en was er geen andere keus dan de katachtige te laten inslapen.

Het duo Fred en Ginger kwamen eind vorig jaar over van een illegaal fokcentrum naar Landgoed Hoenderdaell. Dat ging heel lang goed, zegt verzorgster Saskia Verbruggen. "Maar een paar maanden terug werd Ginger chagrijnig en had ze minder eetlust."

Nieren

Uit onderzoek bleken haar nieren slechter te zijn geworden. Hoe dat kon was onduidelijk, zegt Verbruggen. "Het kan dat er in haar jonge leven slechte voeding aan haar is gegeven of het kan een erfelijke kwaal zijn, we weten het niet precies. Ze is nog te jong om het als ouderdomskwaal te krijgen. Hoe oud ze is wisten we niet precies, maar ze was in ieder geval een jaartje of vijf of zes, dus ze kon echt nog wel een hele poos mee."

Met medicatie ging het uiteindelijk weer een hele tijd goed, tot begin vorige week. "Toen ineens kakte het in. Ze stopte helemaal met eten en dat is natuurlijk een slecht teken."

Nieuw verblijf

Uit nieuw onderzoek bleek dat een van haar nieren nu compleet gestopt was met werken. Ook met haar andere nier ging het niet goed. "Ook bleek ze er hartproblemen bij te hebben gekregen. De keus was toen moeilijk, maar ook duidelijk. We hebben haar helaas moeten euthanaseren."

Panter Ginger laat broertje Fred alleen achter. "Hij heeft ook nierproblemen, dat maakt het extra zuur. We hadden net een nieuw verblijf [voor de zieke panters, red] gemaakt, omdat we wisten dat ze nergens anders heen konden. Nu kan Ginger er in ieder geval niet meer heen."