Fietser met benen klem onder vrachtwagen door ongeval

Een fietser is vanochtend op de Veemarkt in Hoorn met zijn benen klem komen te zitten onder een vrachtwagen. De vrachtwagen wilde rechts afslaan naar de Veemarkt, toen de chauffeur hem vermoedelijk over het hoofd zag. De jongeman raakte zwaargewond.

