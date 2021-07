Voorbereiding 2021/22 in volle gang: programma oefenduels Noord-Hollandse profclubs

Oefenprogramma AZ:



Zaterdag 3 juli: AZ - NEC

Woensdag 7 juli: AZ - TOP Oss

Woensdag 14 juli: KRC Genk - AZ

Zaterdag 17 juli: RB Leipzig - AZ

Woensdag 28 juli: AZ - OFI Kreta (bij vv Dirkshorn)

Zaterdag 31 juli: AZ - Real Sociedad

Oefenprogramma Ajax:



Zaterdag 3 juli: Ajax - Koninklijke HFC (besloten)

Dinsdag 6 juli: Ajax - Quick'20

Zaterdag 10 juli: Ajax - SC Paderborn

Vrijdag 16 juli: Anderlecht - Ajax

Zaterdag 24 juli: FC Bayern - Ajax

Voor landskampioen en bekerwinnaar Ajax begint zaterdag 7 augustus het nieuwe seizoen met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (tweede in de competitie). Een week later begint de eredivisie: AZ speelt dan in Waalwijk tegen RKC, de Amsterdammers komen later op de avond in actie tegen het gepromoveerde NEC.